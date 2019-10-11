Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией

Владимир Зеленский намерен возобновить перелеты в Россию Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией — странная ситуация. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона.

«Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают», — цитирует RT Владимира Зеленского. По его словам, из-за отсутствия авиасообщения банкротятся украинские компании, а в целом украинские рейсы «являются дотационными».

Зеленский отметил, что жители Украины «должны хотеть» возобновления сообщения с РФ. Однако для того чтобы его возобновить, по мнению Зеленского, необходимо закончить конфликт в Донбассе.

Ранее Владимир Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период, напоминает телеканал 360.