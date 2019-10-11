Следователи выяснили, за что была убита девочка в Саратове

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове дал признательные показания следователям. Он заявил, что поводом для преступления стал вопрос школьницы.
«Несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. 9 октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж», — передает СК России со ссылкой на слова подозреваемого. По заявлению мужчины, он побоялся разоблачения, подумав, что гараж может принадлежать семье ребенка.
СК заявляет, что эта версия будет проверена наряду с другими. Известно, что задержанный ранее судим за ряд преступлений. Он имеет непогашенную судимость за изнасилование.
Убитую девочку нашли спустя двое суток после пропажи, передает телеканал 360. Она исчезла утром по дороге в школу. Преступника задержали по горячим следам.
Ряд публичных личностей призвали ужесточить наказание для убийц детей. Журналист Владимир Соловьев сказал «URA.RU», что для подобных людей следует вернуть смертную казнь, а глава RT Маргарита Симоньян призвала отправлять их в тюрьму на пожизненный срок, пишет «Национальная служба новостей».