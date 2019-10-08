Владимир Путин встретится с 19 главами субъектов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин встретится с новыми губернаторами регионов РФ, избранными 8 сентября. Встреча пройдет в среду, 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства встретится с 19 высшими должностными лицами субъектов РФ», — говорится в сообщении с указанием того, что речь идет о губернаторах, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования — 8 сентября. Таким образом, с Владимиром Путиным встретятся два губернатора регионов Урала — глава Курганской области Вадим Шумков и глава Челябинской области Алексей Текслер, а также выходец из Свердловской области — губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

На прошедших выборах главы Курганской области Вадим Шумков одержал уверенную победу, получив более 80% голосов избирателей. Алексей Текслер, будучи самовыдвиженцем, на выборах губернатора Челябинской области набрал около 70% голосов избирателей.

Ранее «URA.RU» писало о том, что на текущей неделе у Курганского губернатора была запланирована рабочая встреча в Москве, однако подробности не уточнялись.