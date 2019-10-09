Главный актив Навального под угрозой закрытия

Продолжит ли работу Фонд борьбы с коррупцией после заявления Минюста

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Алексей Навальный отрицает финансирование из-за рубежаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство юстиции РФ внесло Фонд борьбы с коррупцией, который в 2011 году основал блогер Алексей Навальный, в реестр некоммерческих организаций, «выполняющих функции иностранного агента». Основанием для этого, как объяснили в Минюсте, стало то, что ФБК «имеет все признаки» иностранного агента: занимается политической деятельностью и получает финансирование из-за рубежа. Чтобы разобраться в сути закона об иноагентах и узнать о возможных последствиях для ФБК из-за попадания в специальный список, «URA.RU» отвечает на главные вопросы.

В чем подозревают Фонд борьбы с коррупцией?

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва
Фонд борьбы с коррупцией был основан Алексеем Навальным в 2011 году
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инициатором включения фонда в реестр иноагентов выступил Минюст по итогам собственной проверки. Как объяснил директор департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов, основанием стало участие ФБК в политической деятельности и финансирование из-за рубежа. «Только в 2019 году были получены из-за рубежа средства на сумму 140 тысяч в рублевом эквиваленте. Были два транша из Испании», — объяснил Титов.

В самом фонде заявляют, что «никогда не получали ни копейки иностранных денег». «Все деньги ФБК — ваши пожертвования (граждан РФ). Действия Минюста абсолютно незаконны», — написал на своей странице в Twitter глава ФБК Алексей Навальный. На момент публикации связаться с представителями фонда «URA.RU» не удалось. Юрист ФБК Вячеслав Гимади отказался отвечать на вопросы агентства. На своей странице в Twitter он заявил о намерении обжаловать решение Минюста.

При этом в августе, когда в соцсетях был запущен флешмоб «Я финансирую Навального», записи с таким хэштегом публиковали, в том числе, жители зарубежных государств. Среди них (согласно геотэгам, которые указаны в их профилях в Twitter) — француз Симон Блюдзе, окончивший Санкт-Петербургский госуниверситет, пользователь Константин Жуков из Германии и Александр Ваал из Великобритании. На момент публикации ни один из них не ответил на вопрос корреспондента «URA.RU».

Ранее о финансовой поддержке ФБК заявляли пользователи Twitter из-за рубежа
Фото: скриншот

В чем суть закона об иностранных агентах?

Закон об иностранных агентах вступил в силу в 2012 году. С того момента любая некоммерческая организация, которая получает деньги из-за рубежа и занимается политической деятельностью (под это понятие попадают не только попытки повлиять на власть, но и, к примеру, изучение общественного мнения), обязана принимать статус «иностранного агента». Организация может сама обратиться в Минюст, чтобы ее внесли в соответствующий список, или это сделают сами власти по итогам проверок, как в случае с ФБК.

Клипарт. / Christian Wiediger / unsplash.com / Екатеринбург
ФБК будет обязан указать информацию о новом статусе на видео в YouTube
Фото: Christian Wiediger / unsplash.com

Такие НКО должны указывать статус иноагента на своем сайте, во всех соцсетях (в случае ФБК это также платформа YouTube), на всех материалах и продукции. Кроме того, на организации накладывается обязанность отчитываться перед Минюстом о своем руководстве и деятельности, о расходах денег, полученных из-за рубежа, а также ежегодно проводить аудит и предоставлять Минюсту заключение.

К примеру, «Левада-центр» после внесения в список иностранных агентов на своем сайте разместил запись: «АНО „Левада-Центр“ принудительно внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». С 2017 года закон касается не только некоммерческих организаций, но и СМИ.

Какие еще последствия ждут ФБК?

Поскольку ФБК ранее не подавал заявления о включении в список иноагентов, работу фонда могут приостановить на полгода. В таком случае ФБК не сможет регистрировать банковские счета для пожертвований и проводить массовые акции. Когда организация подаст заявление и ее включат в соответствующий реестр, власти снимут блокировку. Если НКО продолжит работу, несмотря на запрет, ей может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Заседание областной Думы. Курган
ФБК будет должен проводить аудит и отчитываться о нем перед властями
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Если ФБК откажется предоставлять информацию о своей деятельности в Минюст, его могут наказать штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, если откажется вступить в реестр — штрафом от 300 до 500 тысяч рублей. Такое же наказание -штраф от 300 до 500 тысяч рублей — может последовать, если ФБК не будет ставить на свои материалы пометку о внесении в список иноагентов.

О неформальных последствиях для НКО, признанных иноагентами, в интервью «Коммерсанту» в 2017 году рассказывал председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов: «После получения статуса иностранного агента совместные проекты с государством, приглашение ведомств на семинары перечеркнуты». Глава «Левада-центра» Лев Гудков тогда же отмечал, что из-за решения Минюста «руководящие работники администраций на местах стали отказываться от интервью, порой ссылаясь на якобы запрет ФСБ».

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