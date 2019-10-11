На Ямале решение проблемы тысяч жителей затянулось до следующего года

Катер, который должен связывать Шурышкарский район с другими муниципалитетами, встанет на воду летом 2020 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новый катер для жителей Шурышкарского района (ЯНАО), который был куплен для муниципалитета за деньги из окружного бюджета, так и не встал на воду в 2019 году. Об этом сообщили жители района в социальных сетях.

В конце июля губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что выделил средства на обновление пассажирского флота после просьбы жителей муниципалитета (в Шурышкарском районе живет больше 9,3 тысячи человек). Новое судно способно развивать скорость 45 км/ч и перевозить 44 пассажира, что позволяет увеличить пассажиропоток в два раза. Раньше между населенными пунктами ходили суда, построенные еще в прошлом веке.

В паблике «В Салехарде» социальной сети «ВКонтакте» 11 октября пользователь опубликовал пост, где напомнил о новом катере. «Вот и лето прошло, а новый катер так и не вышел в навигацию. Шурышкарский район, ну ты как?» — написал юзер.

В пресс-службе губернатора ЯНАО агентству сообщили, что катер, как и было обещано, прибыл в Шурышкарский район еще в июле. «Катер проходит процедуру постановки на воинский учет, на учет в речном регистре, оформляются документы для получения лицензии на пассажирские перевозки в соответствии с требованиями федерального законодательства. Сроки данных процедур регламентированы. Исходя из этого, процедуру оформления планируется завершить к декабрю. Катер начнет осуществлять перевозку пассажиров уже в навигацию 2020 года», — уточнили в ведомстве.

Ранее «URA.RU» сообщало, что с 11 октября в округе начнется вертолетная навигация между муниципалитетами взамен теплоходному сообщению.