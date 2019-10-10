На Ямале появилось новое расписание вертолетных рейсов

Из-за наступающей зимы, вместо теплоходного сообщения между городами будут курсировать вертолеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 11 октября начнется вертолетная навигация между муниципалитетами Ямала, взамен теплоходному сообщению. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта.

«На сегодняшний день все вертолетные площадки округа готовы к приему пассажиров. На этой неделе теплоходы завершают свое движение по рекам Ямала», — сообщили в ведомстве.

По словам специалистов пресс-службы, 11 октября состоится первый рейс по маршруту Салехард—Питляр—Мужи—Горки и обратно. После вертолеты будут перевозить пассажиров два раза в неделю — в среду и пятницу. На маршруте Салехард—Салемал—Панаевск—Яр-Сале и обратно рейсы стартуют с 12 октября. Вертолеты будут отвозить жителей по вторникам и воскресеньям. С 13 октября и далее по воскресеньям из окружной столицы ямальцы смогут улететь в села Шурышкарского района. Однако рейсы до Мужей и Овгорта будут осуществляться по понедельникам и четвергам с 14 октября.

На маршруте Салехард—Мужи—Горки—Казым—Мыс и обратно вертолеты начнут курсировать с 15 октября. По расписанию полеты запланированы два раза в месяц.

В ведомстве уточнили, что по предварительным данным Росгидромета, плавучий лед между Салехардом и Лабытнанги ожидается 25 октября. До этого времени паромная переправа будет работать.