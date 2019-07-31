Жители Шурышкарского района получили новый катер Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выделил деньги на новый катер для жителей Шурышкарского района (ЯНАО). Об этом глава региона сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Раньше между населенными пунктами ходили суда, построенные еще в прошлом веке. Ко мне обратились жители района с просьбой обновить пассажирский флот. Мы выделили субсидию и решили проблему», — написал Артюхов.

Новый катер может развивать максимальную скорость 45 км/ч и перевозить 44 пассажира. Это в два раза больше, чем раньше, говорится на странице главы региона. В салоне и капитанской рубке имеется отопление. Артюхов также отметил, что закупят еще одно судно по просьбе жителей Приуральского района: «Уже в следующем году они будут ездить с комфортом».

В окружном департаменте транспорта «URA.RU» сообщили, что новый катер лучше предыдущего. «В пассажирском салоне предусмотрены восемь мест для маломобильных пассажиров, а сам катер может пройти 600 километров без дозаправки», — отметили в ведомстве.

Шурышкарский район стал отправной точкой в объезде губернатором округа. Он пообщался с жителями и прошелся по важным социальным объектам. По информации источников агентства, у главы региона особое отношение к району, так как он курировал муниципалитет в должности заместителя экс-губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина.

Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО