Экс-губернатор Дубровский, против которого возбуждено уголовное дело, скрывается в Швейцарии

Борис Дубровский вылетел в Европу спустя несколько недель после отставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в отношении которого возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям, уже пять месяцев находится в Европе. В Швейцарии у него свой дом, который он построил когда был директором Магнитогорского металлургического комбината.

В июле источники «URA.RU» сообщили, что Борис Дубровский уехал в Европу «еще месяц назад». «В Швейцарии у него есть дом, оформленный на сына — Александра Дубровского», — рассказывал собеседник агентства.

Источник отметил, что у Дубровского не было никаких проблем с пересечением границы. Вначале апреля, после всех процедур связанных с отставкой, ему вернули загранпаспорт, который находился в администрации президента. За две недели до отъезда Дубровский побывал в Кремле на встрече президента Владимира Путина с бывшими губернаторами, где получил орден Дружбы. «Уезжал спокойно, это не было похоже на бегство», — утверждает источник в окружении Дубровского.

Впервые за несколько лет, вопреки традиции, Дубровский не появился в Магнитогорске на юбилей города.

Между тем, как следует из базы данных Арбитражного суда Москвы, бывший глава региона по-прежнему прописан в Магнитогорске. Это следует из документов суда, где постоянным местом жительства экс-губернатора указаны — Челябинская область, Магнитогорск, поселок Хуторки (там проживает все руководство Магнитогорского металлургического комбината).

Судя по соцсетям, взрослый сын Дубровского Александр остался жить в Магнитогорске. Он продолжает вести бизнес, которым раньше занимался вместе с отцом. На его странице «ВКонтакте» есть свежие фотографии с утренних пробежек на озере Банном.

Каких-либо изменений в бизнес-структуре семьи Дубровских не произошло. Вывода бизнеса за рубеж, как следует из документов СБИС (сеть деловых коммуникаций и обмена электронными документами), как было с предшественником Дуброского Михаилом Юревичем, не произошло.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по трем статьям, сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов. По данным следствия ущерб оценивается в 20 млрд рублей.