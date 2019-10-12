Бориса Дубровского обвинили по четырем статьям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Следствие возбудило уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Как сообщил адвокат Игорь Трунов, экс-губернатора подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия ущерб оценивается в 20 млрд рублей, сообщил ТАСС Трунов. Связаться с ним «URA.RU» пока не удалось. Трунов в суде представляет интересы еще одного бывшего губернатора Южного Урала Михаила Юревича (он обвиняется в получении взятки от бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко. С начала декабря 2016 года подзащитный Трунова находится в Израиле).

По словам Трунова, бывшему главе региона Борису Дубровскому инкриминируется ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), ч.4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч.4 ст. 290 (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации).

По данным источников «URA.RU», 20 млрд рублей — это та сумма, которую правоохранительные органы могли посчитать как ущерб региональному бюджету и компаниям, потенциально имевшим возможность принимать участие в тендерах.

Как уже сообщало агентство, Дубровский был отправлен в отставку указом президента Владимира Путина 19 марта. Этому предшествовал скандал: ФАС обвинила его в картельном сговоре с коммерсантами на 2,4 млрд рублей. Антимонопольщики считают, что с 2015 по 2018 год более 90% всех контрактов на ремонт и строительство дорог в области намеренно были заключены с конкретной фирмой. Материалы, которые могут служить основание для возбуждения уголовных дел, поступили в Генпрокуратуру и МВД РФ из Центрального аппарата ФАС в конце мая.

«Факт передачи денег аффилированному [с Дубровским] лицу зафиксирован в материалах, которые я видел в открытом доступе. Исходя из этого, ему грозит обвинение во взятке. Услеживаются также признаки ограничения конкуренции. При недоказанности взятки, могут быть возбуждены уголовные дела о злоупотреблении или превышении полномочий. Либо речь о подстрекательстве в совершении преступления бывшего министра дорожного хозяйства Дмитрия Микулика. Все зависит от того, какие материалы есть по делу», — прокомментировал «URA.RU» возможные санкции один из челябинских следователей на условиях анонимности.

После отставки Дубровский и АО «Южуралмост» подали в суд на ФАС, однако губернатор отозвал свой иск и будет участвовать в суде в качестве третьего лица. Следующий суд назначен на 11 ноября.

В пресс-службе главы Челябинской области анонсировали судебное разбирательство — однако теперь, если процесс состоится, экс-губернатору придется участвовать в процессе в качестве частного лица.