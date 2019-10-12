Скворцова назвала «полным безобразием» высокие зарплаты главврачей

Главу Минздрава РФ Веронику Скворцову возмутила ситуация, при которой главврачи больниц в ряде регионов получают зарплату в несколько раз больше, чем рядовые сотрудники. Министр назвала такое положение дел «полным безобразием».
По словам Скворцовой, высоки зарплаты главврачей привели к масштабным конфликтам с последующим увольнением врачей. В разговоре с «Известиями» министр отметила, что ее ведомство выступает категорически против таких условий труда и разработало оптимальную структуру зарплаты. Однако, по словам Скворцовой, само министерство внедрить эту структуру не может, так как за расчет методики отвечает Минтруд РФ, а применять ее должны в регионах. Она пожаловалась, что из ряда регионов медики до сих пор присылают в министерство квитки, на которых прописан оклад 5-6 тысяч рублей. «Это полное безобразие», — подчеркнула Скворцова.
В Минздраве считают, что для решения вопроса о справедливых зарплатах нужно вернуться к отраслевой системе оплаты труда, которая бы закрепила структуру зарплаты медработников.
«Мы хотели бы пересмотреть состав профессиональных квалификационных групп, определить, что есть ставка, то есть норма нагрузки на медицинского работника внутри каждой профессиональной группы», — сказала чиновница. уточнив, что в зависимости от этих расчетов можно будет определить минимальный размер гарантированного оклада.
Ранее Минздрав разработал меры по модернизации первичного звена здравоохранения.Проработать вопрос о надбавках к зарплатам медработников поручил правительству президент России Владимир Путин.