Дочь актрисы заявила, что семье не интересен хайп Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк не хочет «хайповать» на состоянии ее здоровья. Именно поэтому они ничего не рассказывают о состоянии ее здоровья.

«Нам не интересен хайп, а в первую очередь мы хотим спокойной и счастливой жизни для моей мамы», — написала в комментариях к своему посту дочь Заворотнюк Анна, отвечая пользователю, обвинившему семью артистки в попытке создать ажиотаж вокруг ее персоны.

Этим летом в СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Якобы артистка лечится в одной из клиник Москвы. Близкие актрисы не выступали с официальными заявлениями по этому поводу, предпочитая хранить молчание. И только после того, как СМИ написали о том, что Заворотнюк находится в предкоматозном состоянии, ее семья сделала заявление, напоминает агентство Nation News.