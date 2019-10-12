Учитель, который обматерил и побил учеников, объяснил, почему его еще не посадили

Педагога уволили из школы, однако ученики вышли на его защиту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учитель ОБЖ Виктор Садлинский из поселка Боровского, ранее уволенный за насилие над детьми, объяснил, почему все еще находится на свободе. По его версии, этому способствовала поддержка учеников. Информация об этом опубликована в паблике «Виктор Садлинский, мы с тобой!» в соцсети «ВКонтакте».

«Благодаря вашей поддержке меня еще не посадили. Такая у нас система. Так работает. Если человек имеет какую-то популярность, кто-то за ним стоит, ему ничего не будет. Если за ним никто не стоит, то такие люди, как правило, забываются, просто исчезают», — заявил педагог на своей встрече со школьниками, которая сегодня состоялась в поселке.

Во время встречи с учениками Садлинский рассказал, что, если вернется в школу, то заниматься будет только с теми детьми, которые сами захотят у него учиться. Педагог также уточнил, что не хотел бы привлекать негативное внимание к директору школы и преподавателям, которые высказали ему сочувствие. Именно поэтому он не стал общаться со многими журналистами, которые ему звонили. Например, он отказался от участия в программе «Все говорят» на «Первом канале».

10 октября в соцсетях опубликовали видео, на котором учитель ОБЖ толкает на уроке учеников и ругается на них матом. По решению районных властей, Садлинский был уволен из школы. На следующий день школьники устроили пикет в защиту учителя. Кроме того, на сайте change.org была создана петиция, призывающая губернатора Тюменской области Александра Моора вернуть педагога на работу.