Отец ругался на дочерей даже во время застолья Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В интернете появилась видеозапись праздничного застолья в семье Хачатурян в честь Нового 2017 года. На кадрах средняя из сестер — Ангелина — говорит тост, в котором благодарит отца за защиту.

«Я рада, что живу в этой семье, хоть мы часто ругаемся. Но я надеюсь, что мы поладим, и у нас будет все хорошо. Я очень благодарна папе, который всегда поддерживает нас, защищает, оберегает», — говорит девушка. Также она в своей речи пожелала, чтобы праздник «избавил от грустных воспоминаний».

Во время тоста Ангелины отец девушек Михаил несколько раз прерывает ее речь криками. Он обращается к другим дочерям со словами: «Заткнись на секунду, не перебивай, скотина».

Сестры Хачатурян признались, что убили своего отца, который долгое время издевался над ними. Девочек обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по сговору. Линия защиты сестер пытается добиться изменения обвинения на превышение допустимых пределов самообороны.

Ранее была опубликована переписка сестер с отцом, в которой он нецензурно выражался и угрожал девочкам. Также было обнародовано видео, на котором мужчина кричит на дочерей из-за оставленных на столе фантиков от конфет, передает агентство Nation News.