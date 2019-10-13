12 октября 2019

Как екатеринбуржцы решают, где строить храм. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, место под застройку, макаровский мост, город екатеринбург, улица челюскинцев, виды екатеринбурга, улица энергостроителей, улица рабочей молодежи
Екатеринбуржцы выберут место под храмФото: Алексей Вахрушев © URA.RU
новость из сюжета
Битва за храм Святой Екатерины

Сегодня жители Екатеринбурга определят, как должен выглядеть центр столицы Урала. С 8 до 20 часов проходит первый в истории города опрос референдумного типа — его решили провести по рекомендации президента России Владимира Путина, после майских протестов против строительства храма в сквере у драмтеатра.

Площадок на выбор две — на пустыре за Макаровским мостом и на месте бывшего Приборостроительного завода. Сегодня только на «URA.RU» — эксклюзивная трансляция и самые актуальные данные об опросе, стримы с мест голосования и мини-интервью с яркими участниками опроса.

08:37 13.10.2019 Всего на опросных пунктах работает 182 наблюдателя. Найти их можно по бейджу.

08:31 13.10.2019 Те, кто не успел позавтракать, может сделать это прямо на участке. Для участников голосования подготовили выпечку.

08:18 13.10.2019 Напомним, что голосование проходит на 51 участке во всех районах города.

08:14 13.10.2019 Участки для голосования открылись. Несмотря на раннее воскресное утро, горожане уже проснулись и пошли голосовать.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...