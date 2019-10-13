Сегодня жители Екатеринбурга определят, как должен выглядеть центр столицы Урала. С 8 до 20 часов проходит первый в истории города опрос референдумного типа — его решили провести по рекомендации президента России Владимира Путина, после майских протестов против строительства храма в сквере у драмтеатра.
Площадок на выбор две — на пустыре за Макаровским мостом и на месте бывшего Приборостроительного завода. Сегодня только на «URA.RU» — эксклюзивная трансляция и самые актуальные данные об опросе, стримы с мест голосования и мини-интервью с яркими участниками опроса.
08:37 13.10.2019 Всего на опросных пунктах работает 182 наблюдателя. Найти их можно по бейджу.
08:31 13.10.2019 Те, кто не успел позавтракать, может сделать это прямо на участке. Для участников голосования подготовили выпечку.
08:18 13.10.2019 Напомним, что голосование проходит на 51 участке во всех районах города.
08:14 13.10.2019 Участки для голосования открылись. Несмотря на раннее воскресное утро, горожане уже проснулись и пошли голосовать.