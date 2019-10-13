В Кремле объяснили любовь Путина к отдыху в России

Владимир Путин продвигает отдых в России на своем примере Фото: Сайт Президента России

Президент России Владимир Путин предпочитает проводить отпуск в России, чтобы популяризировать отдых в родной стране для россиян. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Он [Владимир Путин] говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента — на своем примере популяризировать те места, о которых большинство граждан, может, и не знает», — заявил Песков. Вспоминая о поездке Путина в сибирскую тайгу, он уточнил, что грибы, которые собирал президент, затем были съедены. Аналогично глава государства поступает и с уловом после рыбалки.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что даже на отдыхе Путину приходится решать рабочие вопросы, так как важные для государства процессы никогда не прекращаются.

Перед днем рождения Владимир Путин отправился в Сибирь, чтобы насладиться красотой осенней тайги. Во время поездки он гулял по лесу и собирал грибы в компании министра обороны Сергея Шойгу. Позже россиянам показали видео с отдыха президента.