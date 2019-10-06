В Кремле раскрыли, чем Путин занимался накануне дня рождения

Накануне дня рождения президент России Владимир Путин отправился в тайгу, чтобы полюбоваться осенними пейзажами. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков.
«Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой», — уточнил Песков. Он также добавил, что все фотографии и видеозаписи с поездки будут опубликованы в воскресенье ночью.
По словам Пескова, свой день рождения (7 октября — прим. ред.) глава РФ проведет на природе в кругу родных и близких.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин отказался обсуждать положение украинского президента Владимира Зеленского. Иностранный журналист задал российскому лидеру соответствующий вопрос в рамках Российской энергетической недели. Однако Путин порекомендовал спросить об этом самого Зеленского.