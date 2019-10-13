Пропавшая в Екатеринбурге молодая мать собиралась уехать из страны

Ксения Каторгина пропала после того, как продала автомобиль Фото: Фото: соцсети

Пропавшая в Екатеринбурге молодая мать Ксения Каторгина незадолго до своего исчезновения получила «шенген» и собиралась лететь в Италию. Об этом телеканалу «Звезда» сообщила бывшая свекровь Каторгиной Людмила Вишнякова.

«Буквально неделю назад она поделилась со мной радостью, что наконец-то получила визу, „шенген“. И на этой неделе должна была лететь в Италию на четыре дня», — рассказала Вишнякова. По ее словам, Ксения сама купила машину, которую собралась продавать, чтобы оплатить часть ипотеки. Молодая женщина хотела, чтобы ее дочь жила вместе с ней, а не с бабушками в соседнем городе.

«Я очень прошу и милицию, и добровольцев, и волонтеров не прекращать поиски нашей Ксюши <…> Мы не можем ни спать, ни есть. Очень прошу вас: найдите нам Ксению! И найдите этих тварей, алчных и бездушных», — попросила бывшая свекровь.

10 октября Каторгина отправилась на встречу с потенциальным покупателем ее автомобиля — черной Audi Q5 — и пропала. Позднее появилась информация о том, что сделку купли-продажи женщина успела оформить, однако на связь с родственниками не вышла до сих пор. На поиски 27-летней женщины отправились сотрудники розыска и поисковые отряды «Прорыв» и «Лиза Алерт».