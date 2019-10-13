Михаил Горбачев рассказал, что думает о возвращении смертной казни

Возвращение смертной казни Михаил Горбачев не поддержал Фото: veni markovski/flickr (CC BY 2.0)

Введение смертной казни неэффективно и бессмысленно. Такое заявление сделал бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«Я против смертной казни. Много ошибок. Неэффективно. И бессмысленно», — приводит слова лидера СССР главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем telegram-канале.

О возвращении смертной казни как меры наказания в России начали говорить после гибели девочки в Саратовской области. В убийстве школьницы подозревают четырежды судимого Михаила Туватина. После того, как жители Саратова, безуспешно искавшие ребенка, узнали о смерти девочки, они вышли на стихийный митинг и потребовали выдать им убийцу. Полицейским пришлось защищать Туватина от толпы.

Позже на портале Change.org была создана петиция в поддержку возвращения смертной казни. На странице Госдумы в соцсети «ВКонтакте» был проведен соответствующий опрос. В поддержку возвращения такой меры наказания выступили телеведущий Владимир Соловьев и депутат Госдумы Евгений Примаков. При этом отец подозреваемого заявил, что его сын за убийство ребенка заслуживает расстрела.