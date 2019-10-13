Сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы 2020 года

Сборная России по футболу оформила выход в финальную часть Евро-2020, разгромив на выезде сборную Кипра — 5-0. Российская команда вышла на турнир за два тура до конца отборочного турнира.
После семи отборочных матчей в активе российских футболистов было 18 очков (шесть побед и одно поражение). Для выхода в финальную часть чемпионата Европы сборной было достаточно сыграть вничью с командой Кипра.
Однако сборная Россия добилась лучшего результата, забив в ворота соперников пять безответных мячей. Дублем в составе победителей отметился Денис Черышев, а по одному мячу забили Артем Дзюба, Магомед Оздоев и Александр Головин.
После восьми встреч в отборочном цикле российская команда имеет 21 очко и располагается на втором месте в группе, отставая на три балла от сборной Бельгии. Чтобы занять первое место, сборная России должна победить в двух оставшихся матчах.