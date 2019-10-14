Акции «дочки» Газпрома в Кургане продают в четыре раза дороже, чем акции самого Газпрома

Ценные бумаги АО «Газпром газораспределение Курган» («дочка» Газпрома) выставлены на торги по 1000 рублей за акцию. Это почти в четыре раза дороже, чем стоит акция самого Газпрома — 227 рублей (по данным котировок Московской биржи). Информация о стоимости курганских акций содержится на официальном сайте для проведения торгов.
Правительство Курганской области для пополнения казны выставила на аукцион лот. «Пакет обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества „Газпром газораспределение Курган“, составляющего 25,008% уставного капитала общества, в количестве 21 057 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая», — указано в общей информации.
Региональные власти планировали пополнить областной бюджет на 68,8 млн рублей. Но после окончания приема заявок на сайте в разделе «Список участников» не заявлено ни одного. Подведение итогов аукциона состоится 15 октября.
Ранее правительство Зауралья анонсировало масштабную распродажу имущества. В прогнозный план приватизации на 2019 год включено 99 объектов. Долг Курганской области перед кредитными организациями составляет 16,6 млрд рублей.