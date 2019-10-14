Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт, в котором участвовал музыкальный коллектив «Сокира Перуна». Группа известна своими неонацистскими взглядами.
Фотографию украинского политика, находящегося на мероприятии, опубликовал лидер радикально-националистической организации Евгений Карась в своем канале в Telegram. На опубликованном снимке человек, похожий на главу украинского правительства, поднялся на сцену и выступил перед аудиторией, использовавшей запрещенную символику.
Как говорится в сообщении, организацией мероприятия занимался обвиняемый в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.
Алексей Гончарук — украинский юрист и политик, премьер-министр. Он является самым молодым председателем правительства в истории страны.
«Сокира Перуна» — рок-группа из Киева, появившаяся в 1998 году. Песни коллектива отличает неонацисткая тематика.
Украинский журналист Олесь Бузина был убит весной 2015 года около своего дома в Киеве. Корреспондента застрелили, а дело возбудили по статье «умышленное убийство».