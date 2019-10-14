13 октября 2019

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, гончарук алексей
Алексей Гончарук якобы посетил концерт группы «Сокира Перуна»Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт, в котором участвовал музыкальный коллектив «Сокира Перуна». Группа известна своими неонацистскими взглядами.

Фотографию украинского политика, находящегося на мероприятии, опубликовал лидер радикально-националистической организации Евгений Карась в своем канале в Telegram. На опубликованном снимке человек, похожий на главу украинского правительства, поднялся на сцену и выступил перед аудиторией, использовавшей запрещенную символику.

Как говорится в сообщении, организацией мероприятия занимался обвиняемый в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.

Алексей Гончарук — украинский юрист и политик, премьер-министр. Он является самым молодым председателем правительства в истории страны.

«Сокира Перуна» — рок-группа из Киева, появившаяся в 1998 году. Песни коллектива отличает неонацисткая тематика.

Украинский журналист Олесь Бузина был убит весной 2015 года около своего дома в Киеве. Корреспондента застрелили, а дело возбудили по статье «умышленное убийство».

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