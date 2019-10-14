13 октября 2019

В «Единой России» допустили слияние с другими политическими силами

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Совместное заседание Генерального Совета Партии и Совета руководителей фракций партии
«Единая Россия» не исключает коалиции с другими политическими силамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» допустила возможность создания коалиции с новой политической силой в Госдуме после выборов в 2021 году. Об этом журналистам рассказал источник в руководстве партии.

По его словам, ЕР, безусловно, получит фракцию в следующем созыве нижней палаты парламента, однако ситуации, когда одна партия будет представлять весь электорат, не будет. «Объединяющие ценности должны быть представлены в парламенте, но совсем не обязательно они должны быть представлены одной партией. Может быть коалиция, может быть объединение сил», — приводит РИА «Новости» слова собеседника.

Он также отметил, что сегодня существует запрос на появление новых политических сил, в том числе на левоцентристские, социально ориентированные организации. Эту работу единороссы будут вести вместе с «союзниками из числа новых политических организаций», если такие будут. Наиболее большой политический потенциал будет у тех, что сформировались «снизу».

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