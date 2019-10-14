На легендарном предприятии «тюменской матрешки» обсудят ситуацию с долгами по зарплате

Ситуацию с долгами по зарплате обсудят 14 октября бывшие и нынешние работники компании «СибНАЦ», находящейся в процедуре банкротства. Информация об этом размещена на портале «Федресурс». Встреча сотрудников компании — некогда основного разведчика недр Ямала — с конкурсным управляющим Русланом Салаховым назначена на 9 утра.
На собрании планируется выбрать представителя работников «СибНАЦ», определить размер оплаты его услуг, а также договориться о периодичности собраний работников. По словам Салахова, задолженность по зарплате перед сотрудниками компании составляет более 2 млн рублей. Ранее предприятию пришлось избавится от большей части персонала из-за невозможно платить ему.
4 июля Тюменский арбитражный суд признал «СибНАЦ» банкротом. Предприятие было создано почетным гражданином Тюменской области Анатолием Брехунцовым. Компания, которая является продолжателем традиций «Главтюменьгеологии», является одной из старейших на геологическом рынке «тюменской матрешки».