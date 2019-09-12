Легендарное предприятие «тюменской матрешки» избавилось почти от всех сотрудников

Оставшиеся 25 человек необходимы, чтобы поддерживать здание «СибНАЦ» в надлежащем состоянии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На предприятии «СибНАЦ», которое проходит процедуру банкротства, осталось только 25 сотрудников из штата почти в 300 человек. Об этом «URA.RU» сообщил конкурсный управляющий Руслан Салахов. Компания — некогда основной разведчик недр Ямала — не может позволить себе содержать большее число работников из-за отсутствия денег.

«Примерно половину сотрудников удалось трудоустроить в другие предприятия, других пришлось уволить. Естественно, с соблюдением всех норм законодательства», — отметил кризисный менеджер. По его словам, сейчас «СибНАЦ» должен сотрудникам около 2,8 млн рублей зарплаты, но в ближайшее время рассчитается с бывшими работниками.

«Оставшиеся 25 человек необходимы, чтобы поддерживать здание „СибНАЦ“ в надлежащем состоянии», — объяснил Салахов, не уточнив функционал работников, сохранивших место.

Тюменский арбитражный суд признал «СибНАЦ» банкротом 4 июля. Исковые требования к компании подали более 60 кредиторов. Управляющий затруднился назвать точную сумму всех требований, потому что часть из них может быть не принята судом, а часть снижена. Ранее агентство сообщало, что предприятию может не хватить имущества, чтобы рассчитаться с долгами.