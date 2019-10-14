Россиянам напомнили о двойной оплате труда в праздники

Сотрудникам должны оплачивать работу в официально нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставлять дополнительный день отдыха. Такую информацию сообщили в пресс-службе Роструда.
«Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере», — пишет РИА «Новости». Сотрудники должны получить заплату по двойным расценкам, а если работа оплачивается по тарифам, то в таком случае работник должен получить не менее двойной тарифной ставки.
Также в качестве компенсации за работу в нерабочий день можно будет попросить дополнительный день отдыха. В пресс-службе ведомства отметили, что работодатель должен предоставить полный день отдыха, вне зависимости от того, сколько часов сотрудник работал в праздничный день.
Ранее «URA.RU» писало, что ближайшие трехдневные выходные будут в России в связи с празднованием Дня народного единства. Россияне будут отдыхать с субботы по понедельник, со 2 по 4 ноября. Однако 1 ноября, в пятницу, рабочий день не будет сокращенным, напоминает Vse24.Ru.