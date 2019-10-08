Россиянам напомнили о выходных в начале ноября

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1 ноября россияне будут работать, как в обычный будний деньФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В ноябре россиян ждут трехдневные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

«В связи с государственным праздником в этом году будет три выходных дня подряд», — приводит его слова «Интерфакс». Россияне будут отдыхать с субботы по понедельник, со 2 по 4 ноября. Однако 1 ноября, в пятницу, рабочий день не будет сокращенным, так как он не предшествует понедельнику, 4 ноября.

Ранее стало известно, что из-за грядущей отмены устаревших нормативных актов времен СССР и РСФСР в России могут исчезнуть некоторые профессиональные праздники. Речь идет о Дне железнодорожника, Дне радио и Дне воздушного флота.

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