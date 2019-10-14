Тюменский губернатор впервые высказался об учителе, избившем школьников

После инцидента школьники поддержали учителя Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявили, что насилие над детьми недопустимо. Об этом он высказался на своих страницах в соцсетях, комментируя инцидент в Боровской школе, где учитель ОБЖ Виктор Садлинский избил и обматерил школьников время урока.

«Есть правило, которое никто не имеет право нарушать, — нельзя применять насилие к ребенку! Педагог должен решать свои профессиональные задачи убеждением и влиянием», — написал глава региона. При этом Моор признает, что с детьми работать трудно, а многие родители не поддерживают авторитет учителя в глазах его учеников.

Губернатор считает, что необходимо разработать специальный курс «Как педагогу работать с агрессией в школе». Кроме того, он предлагает подумать о поддержке педагогов, оказавшихся в конфликте со школьниками. «Учитель не должен оставаться один в трудной ситуации. Как минимум, он имеет право на оперативную консультацию конфликтолога», — отметил Моор.

10 октября в соцсетях опубликовали видео, на котором учитель ОБЖ толкает на уроке учеников и ругается на них матом. По решению районных властей, Садлинский был уволен из Боровской школы. На следующий день школьники устроили пикет в защиту учителя. Кроме того, на сайте change.org была создана петиция, призывающая областные власти вернуть педагога на работу.