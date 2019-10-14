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Хозяйку бультерьера, напавшего на детей в Югре, опросили следователи

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате нападения собаки на детей пострадали несколько школьниковФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный отдел по Нижневартовску следственного управления СК РФ по Югре проверит случай нападения бультерьера на учащихся городской гимназии.

«В ходе проверки будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью детей, и будет дана правовая оценка действиям либо бездействию хозяйки собаки», — добавила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Югре Алина Еремеевская.

Собака напала на детей на территории гимназии, когда школьники вышли на прогулку. За детей заступилась педагог, которая, сняв с себя сапог, стала бить им собаку, одновременно пряча за своей спиной девочек. Тем не менее, минимум два ребенка пострадали: одна девочка, убегая от животного, упала и повредил губу, а другую бультерьер искусал за ноги. «Полиция нашла хозяйку собаки и уже опросила ее. По ее словам, животное убежало из квартиры, поэтому и находилась на улице без поводка и намордника», — сообщили в СУ СК РФ по Югре.

Ранее «URA.RU» со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО писало, что на хозяйку животного составлен административный протокол по факту нарушения правила выгула собаки. В следственном управлении добавили, что предстоит установить, насколько сильно пострадали дети, и восстановить всю картину произошедшего. После этого следователи примут процессуальное решение.

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