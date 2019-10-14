Евросоюз продлил санкции в отношении россиян по «делу Скрипалей»

Санкции продлены еще на один год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отношения России и Британии после отравления Скрипаля

Евросоюз продлил санкции в отношении ряда россиян за применение химического оружия и причастность к отравлению Скрипалей. Об этом говорится в пресс-релизе совета.

Сообщается, что в санкционный список вошли пять представителей режима сирийского президента Башара Асада, которых в Европе подозревают в неоднократном применении химоружия против боевиков, четверо лиц, которых ЕС считает причастными к инциденту в Солсбери и отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также в списке находится одна организация — Центр научных исследований в Сирии. Санкции в отношении них продлены на год, сообщает RT.

«Это решение способствует усилиям ЕС по борьбе с распространением и применением химического оружия, которое представляет серьезную угрозу международной безопасности», — говорится в сообщении. Попавшим под санкции запрещен въезд в Евросоюз, их счета в ЕС и имущество заморожены, а гражданам ЕС запрещено с ними сотрудничать.

Ранее стало известно, что Лондон не смог доказать причастность России к отравлению Скрипалей.