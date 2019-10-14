13 октября 2019
12 октября 2019
11 октября 2019

Челябинский губернатор отправил в отставку первого замминистра

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер принял очередное кадровое решениеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку первого замминистра физической культуры и спорта Олега Мухаметзянова. Соответствующее постановление появилось на официальном правовом портале 14 октября, передает корреспондент «URA.RU».

Согласно документу, контракт расторгнут по инициативе самого Мухаметзянова. Он был назначен на эту должность в марте 2014 года. Мухаметзянов родился на Южном Урале, но в последние годы работал в Татарстане, а потом решил вернуться в Челябинск.

После официального вступления Текслера в должность губернатора с Мухаметзяновым заключили новый контракт, но он решил уволиться. О причинах его отставки не сообщается. Получить комментарий министра спорта региона Леонида Одера не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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