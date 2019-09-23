Почему губернатор Текслер дал второй шанс команде предшественника?

Треть челябинцев ожидала от молодого губернатора полной замены правительства. Но этого не произошло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Первые кадровые перестановки в правительстве Челябинской области — только начало масштабной реформы. После отставки кабинета министров 20 сентября и выходных в тревожном ожидании элиты перевели дух. В понедельник, 23 сентября, начались назначения: пока все вице-губернаторы и почти все министры сохранили свои должности. Почему молодой челябинский губернатор-технократ Алексей Текслер не стал обновлять команду полностью?

Состав министров обновился меньше, чем на треть: из 14-ти должности потеряли трое. Ожидаемыми были отставки министров соцотношений Татьяны Никитиной и здравоохранения Сергея Приколотина. При этом минздрав всегда считался проблемным с кадровой точки зрения. С 2010 года это уже шестая отставка министра, включая Виталия Тесленко, осужденного за коррупцию.

Все вице-губернаторы остались при должностях. Из новых ждут Анатолия Векшина

С Приколотиным врачи связывали определенные надежды, он считался хорошим специалистом. «Он не договорился о зачистке собственной команды. Замы его, в итоге, и подводили. В том числе Виталий Щетинин, который просто не тянул, поэтому ему контракт не продлили», — отметил в разговоре с «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Но Приколотину уже предложено занять должность директора областного центра медицины катастроф. В то время как Никитиной никаких вариантов трудоустройства не озвучено. «Есть серьезные вопросы по социальной сфере, в том числе со стороны силовиков», — утверждает источник.

Основной костяк кабинета министров сохранился

На должность главы областного минздрава прочат 45-летнего главврача областного перинатального центра Юрия Семенова, одного из лучших специалистов России в сфере акушерства и гинекологии. Министром социальных отношений собираются назначить 36-летнего детского омбудсмена Ирину Буторину, ранее уже работавшую в министерстве.

«Кадровые вопросы зависели непосредственно от профильных вице-губернаторов, — пояснил источник. — К примеру, курирующая первый вице-губернатор Ирина Гехт знает Семенову и Буторину лично».

К числу «токсичных» фигур стоит отнести и первого замминистра экологии Ирину Харину, тесно связанную с экс-мэром Челябинска, бывшим вице-губернатором Евгением Тефтелевым. «Тефтелев через бывшего губернатора Бориса Дубровского, продавил назначение Хариной. Она проваливала поручения и, как только появилась возможность, от нее избавились», — отметил источник.

Не повезло шестерым

Отказали в продлении контракта начальнику Государственной жилищной инспекции Олегу Датских, за работу которого отвечает вице-губернатор Сергей Шаль. «К работе Датских есть претензии со стороны Шаля», — отмечает источник. Такие же претензии у Шаля к руководителю госкомитета по охране культурного наследия Александру Баландину, с которым также не продлили контракт. И именно Шаль предложил оставить в должности замминистра дорожного строительства транспорта Александра Филиппова, работавшего в статусе «и.о» министра, а на должность руководителя ведомства рассматривают начальника управления миндортранса Алексея Нечаева.

Новенькие. Пока назначен только Павел Рыжий. Остальные ждут согласований в Москве

Приступил к работе глава минпрома Павел Рыжий, показавший отличные результаты в кадровом губернаторском конкурсе. Он прошел все согласования в Минпромторге РФ и теперь ему предстоит набрать сотрудников. «Кадровый состав воссозданного минпрома будет сформирован в том числе из числа победителей проекта „Команда Челябинской области“» — заявили «URA.RU» в пресс-службе правительства области. Руководитель пресс-службы Мария Хворостова отметила, что при формировании других министерств и ведомств в особом порядке также будут рассматриваться победители проекта.

В целом основной костяк правительства и начальников главных управлений сохранился.

Хотя, согласно соцопроса, проведенного Исследовательским Центром «Маркетинга и Социологии» («МарС») специально для «URA.RU» в июне, 31,3% челябинцев заявили, что команду нужно полностью обновить.

23,5% опрошенных считают, что обновить надо наполовину. 19% уверены, что необходимы «точечные замены самых неэффективных». И только 2,8% респондентов выступили против замены команды. Почему тогда кабинет министров региона сменился меньше, чем на треть?

После инаугурации Алексея Текслера у его подчиненных были тревожные выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«От самых „токсичных“ избавились еще до начала лета. Ушли Руслан Гаттаров и Евгений Тефтелев, — напомнил политолог Андрей Лавров. — Введены новые фигуры, Виктор Мамин, Егор Ковальчук, Ирина Гехт и Иван Куцевляк, получившие ключевые посты. Представители прежней команды, Шаль и Сушков, тоже сильные руководители. А Текслер не только губернатор новой формации, но и грамотный профессиональный управленец. Понимает, что глобальное обновление грозит потерей управляемости. Обновление будет идти постепенно. Текслер уже заставил эту команду быстрее бегать, как бегает сам, работать 24 часа в сутки, как работает сам. „Токсичных“ убрали, работайте как губернатор! Тем, кого он уставил, по сути, предоставлен второй шанс. И каждый знает, что его поставили в жесткие рамки: если не будет справляться, найдут замену. Кадровая площадка будет постепенно обновляться».

До конца недели будут озвучены изменения в структуре правительства, связанные с назначением вице-губернатора по политике Анатолия Векшина. «Решается, будет ли создаваться администрация, или под Векшина выведут управления по внутренней политики и общественных связей, главное управление юстиции, — сообщил источник. — Тогда же будет понятно, за какие вопросы станет отвечать вице-губернатор Евгений Голицын, ранее курирующий политику».