В Кургане ребенка с опухолью мозга залечили до комы

В Кургане ребенка три месяца лечили не от той болезни, в результате малыш оказался в коме. Об этом сообщила мать малыша Катерина, выложив обращение с просьбой о помощи в группе «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».
По ее словам, в июле ребенок начал жаловаться на головную боль, стал сонливым. «Педиатр осмотрел, сказал, что все это погодные условия, ребенок реагирует на погоду, в 4 года! Нас отправили домой», — написала она. С подозрением на менингит мальчика положили в больницу, но анализы инфекцию не показали. Малышу тем временем становилось все хуже.
При очередном вызове скорой помощи мама мальчика добилась, чтобы ребенка увезли в больницу Красного креста. При оформлении документов в больнице ребенок потерял сознание. «Его ввели в искусственную кому и до сих пор, с 3 сентября, он спит. МРТ показало, что у него в голове опухоль», — рассказала «URA.RU» женщина.
По ее словам, операцию ребенка не отправляют. «Российские медицинские центры отказывают, потому что им высылают старые выписки с плохими показателями», — уточнила Катерина.
Добиться оперативного комментария от регионального департамента здравоохранения «URA.RU» не удалось. Редакция направила запрос.
Ранее другая жительница Кургана, у сына которой выявили опухоль мозга и затянули с лечением, была вынуждена записать обращение президенту РФ Владимиру Путину и заявить о проблеме в СМИ. После поднятой шумихи 18-летнему пациенту дали направление на обследование в крупный нейрохирургический центр в Новосибирске.