Пока 18-летний парень получает только поддерживающую терапию (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Восемнадцатилетний пациент с опухолью в голове, которого в тяжелом состоянии выписали из тюменского федерального нейрохирурхического центра, до сих пор не направлен на специализированное обследование и лечение. Он более десяти дней находится в больнице Кургана, рассказала «URA.RU» его мама Любовь Михайлова. Ранее она записала видеообращение к президенту Владимиру Путину с надеждой на помощь.

«Сын получает поддерживающую терапию, капают магнезию и дексаметазон — все, что они могут сделать. Я благодарна нашим врачам. Но нам срочно нужно обследование в специализированных медицинских центрах», — рассказала Любовь Михайлова, сама много лет отработавшая медсестрой. По ее словам, были посланы запросы в несколько федеральных центров, специализирующихся на работе с мозгом. Из них согласием ответил пока только один, но он не имеет опыта работы с такими пациентами.

«Мы делаем все, что в наших силах, подготовлены все необходимые документы, находимся в режиме ожидания ответов», — рассказали в департаменте здравоохранения Курганской области.

Ранее Любовь Михайлова рассказала «URA.RU», что тюменский ФЦН затянул с согласованием документов на обследование ее сына — оформление началось спустя 19 дней после обращения. За полтора месяца ожидания опухоль в голове парня выросла. Из-за этого в ФЦН отказались проводить биопсию, выписав пациента в тяжелом состоянии обратно в Курган. В самом ФЦН Тюмени не ответили «URA.RU», по какой причине затянулась процедура выделения квоты.