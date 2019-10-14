Митинг рабочих ЗиДа пройдет 18 октября Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Администрация Перми согласовала проведение митинга рабочим завода имени Дзержинского (ЗиД). Публичная акция, как и сообщалось, состоится в пятницу, 18 октября. Об этом «URA.RU» рассказал председатель заводской профсоюзной организации «Дзержинец» Рим Галимзянов.

«Митинг мэрией согласован, пройдет у старых проходных завода. На него заявлено 500 человек. Сколько будет участвовать — не могу сказать», — сказал Галимзянов. По его словам, митингующие будут добиваться сохранения заказов на будущий год, гарантий перспективы работы и смены конкурсного управляющего.

Ранее сотрудники завода, который оказался на грани закрытия, уже проводили подобные мероприятия, но они ни к чему не привели, признался Галимзянов. «Если нас не услышат, то 800 человек просто останутся без работы. Надежда всегда умирает последней, но никакой положительной динамики я не вижу», — добавил собеседник «URA.RU».

Завод имени Дзержинского является одним из крупнейших оборонно-промышленных предприятий Пермского края. Предприятие производит радиовзрыватели и другие комплектующие для ракет, используемых в комплексах ПВО. Последние 13 лет он находится в процедуре банкротства. В отношении завода открыто конкурсное производство. Сумма долга завода превысила 700 млн рублей. Основной заказчик ЗиДа, кировский «Авитек», до сих пор не подписал с ним контракт на следующий год.