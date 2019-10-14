Инсайд: югорский мэр уходит с поста

Анатолий Иванов рассчитывает на место в правительстве ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Урая (Ханты-Мансийский автономный округ) Анатолий Иванов уходит в отставку. Об этом «URA.RU» рассказал источник в администрации города.

«Решение уже согласовано с губернатором Югры Натальей Комаровой. В ближайшее время Иванов отнесет заявление в городскую думу», — добавил инсайдер. При этом ходят слухи, что Иванов планирует продолжить работу в правительственных структурах округа. «Однако это будет невозможно, учитывая тот факт, что к нему и его работе в качестве мэра осталось много негативных вопросов», — заключил источник.

Сам Иванов на вопрос журналиста агентства о своей вероятной отставке ответил уклончиво, заявив, что «я пока работаю», и «если я запланирую [увольняться], то вы это узнаете», а после бросил трубку.

Ранее «URA.RU» писало, что Иванов оказался в числе аутсайдеров в рейтинге эффективности органов местного самоуправления, а весной его отставки требовали коммунисты, недовольные качеством уборки снега, ситуацией с наркоманией и дефицитом туалетов в городе.