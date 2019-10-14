Помощник президента РФ Сурков объяснил, зачем изучать путинизм

Путинизм является хорошо работающим методом управления государством, и поэтому изучать его — «очень полезное начинание». Такого мнения придерживается помощник президента России Владислав Сурков.
«Путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, „как они делают это“, всегда интересно», — объяснил Сурков изданию «Актуальные комментарии», которое запустило рубрику «Путинизм». В этой рубрике планируют оценивать курс президента Владимира Путина и его влияние на Россию и мир.
Первый выпуск рубрики посвящен тому, как Путина представляют в зарубежных СМИ. «Путинизм, как это ни парадоксально, приходит к нам с Запада. В отраженном, а значит, отчасти искаженном свете», — добавил Сурков.
Ранее президент России высказал свое мнение о либерализме. По словам Путина, он не имеет ничего против этого политического течения, однако странам СНГ следует поддерживать устоявшиеся веками традиции и не забывать про них.