13 октября 2019

Полпред Цуканов и губернатор Куйвашев оценили итоги опроса по храму в Екатеринбурге

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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, куйвашев евгений, портрет, цуканов николай
Николай Цуканов и Евгений КуйвашевФото: Анна Майорова © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарили горожан за участие в опросе по месту строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Полпред отметил, что явка на опрос оказалась выше, чем предполагалось.

«Явка на опрос превзошла все прогнозы. Это значит, что в Екатеринбурге живут активные, неравнодушные, любящие свой город люди», — приводит слова Цуканова пресс-служба полпредства. По его мнению, опрос показал возможность решения проблем мирным и цивилизованным путем. «Уверен, что этот уникальный опыт будет предметом самого пристального изучения», — отметил Цуканов.

Губернатор Евгений Куйвашев обратился к горожанам в Instagram: «Хочу выразить благодарность всем участникам опроса. Спасибо вам за неравнодушие, за проявленное внимание к важной для нашего города истории. Я также благодарен главам РМК и УГМК Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну за проявленную мудрость». Он добавил, что жители Екатеринбурга смогли прийти «к общему знаменателю» благодаря совместным усилиям.

Опрос по выбору места строительства храма Святой Екатерины прошел в Екатеринбурге 13 октября, был задействован 51 опросный пункт. В нем приняли участие 97,5 тысячи екатеринбуржцев. Большинство голосов набрала площадка бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 — за нее проголосовали 57,66% участников опроса. Территория за Макаровским мостом набрала 39,49% голосов.

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В Екатеринбурге подвели итоги опроса по выбору места для храма святой Екатерины. По решению жителей, храм будут возводить на территории бывшего приборостроительного завода. Мне эта площадка тоже нравится. Надеюсь, храм станет настоящим украшением архитектурного ансамбля набережной Исети. Хочу выразить благодарность всем участникам опроса. Спасибо вам за неравнодушие, за проявленное внимание к важной для нашего города истории. Я также благодарен главам РМК и УГМК Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну за проявленную мудрость. Благодаря совместным усилиям мы смогли прийти к общему знаменателю. Вся страна знает, что в Свердловской области живут умные, сильные и храбрые люди. Мы всегда достойно можем решить даже самый сложный и противоречивый вопрос.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

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