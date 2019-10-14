Полпред Цуканов и губернатор Куйвашев оценили итоги опроса по храму в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарили горожан за участие в опросе по месту строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Полпред отметил, что явка на опрос оказалась выше, чем предполагалось.
«Явка на опрос превзошла все прогнозы. Это значит, что в Екатеринбурге живут активные, неравнодушные, любящие свой город люди», — приводит слова Цуканова пресс-служба полпредства. По его мнению, опрос показал возможность решения проблем мирным и цивилизованным путем. «Уверен, что этот уникальный опыт будет предметом самого пристального изучения», — отметил Цуканов.
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к горожанам в Instagram: «Хочу выразить благодарность всем участникам опроса. Спасибо вам за неравнодушие, за проявленное внимание к важной для нашего города истории. Я также благодарен главам РМК и УГМК Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну за проявленную мудрость». Он добавил, что жители Екатеринбурга смогли прийти «к общему знаменателю» благодаря совместным усилиям.
Опрос по выбору места строительства храма Святой Екатерины прошел в Екатеринбурге 13 октября, был задействован 51 опросный пункт. В нем приняли участие 97,5 тысячи екатеринбуржцев. Большинство голосов набрала площадка бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 — за нее проголосовали 57,66% участников опроса. Территория за Макаровским мостом набрала 39,49% голосов.