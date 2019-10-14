В Кремле рассказали об отношении к термину «путинизм»

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что плохо относится к термину «путинизм». Именно так в разговоре с журналистами он прокомментировал статью помощника главы государства Владислава Суркова, который использовал данное выражение.
Песков отметил, что ему не импонирует термин «путинизм», однако согласился с Сурковым, что 20 лет, проведенные Путиным на посту президента и премьер-министра, важны как для страны, так и для всего мира. «Нельзя умалять роль Путина, роль его руководства, эффект разрушения монополярного гегемонизма, переход к многополярности, рост идей суверенности», — передает слова пресс-секретаря российского лидера «
Ранее помощник президента России Владислав Сурков заявил, что путинизм — хорошо работающий метод управления страной.