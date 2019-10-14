Посольство РФ выясняет, был ли бизнесмен Пригожин на борту самолета, разбившегося в Конго

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Поисково-спасательные работы продолжаютсяФото: Владимир Жабриков

Дипломаты посольства России в Демократической Республике Конго (ДКР) пытаются выяснить, находился ли на борту самолета Ан-72, разбившегося в ДКР, российский бизнесмен Евгений Пригожин. По словам пресс-атташе посольства России в ДКР Натальи Кононовой, пока официальных данных от конголезских властей нет.

«Поисково-спасательные работы продолжаются. Мы ждем их окончания», — рассказала изданию «Подъем» Наталья Кононова. При этом точно известно, что на борту разбившегося самолета находились два гражданина РФ — военный летчик Владимир Садовничий, раннее осужденный в Таджикистане по обвинению в контрабанде, и Виталий Шумков.

Ранее стало известно, что грузовой военный самолет Ан-72 разбился на востоке ДРК. На борту самолета находились восемь членов экипажа, среди них — сотрудники администрации президента страны Феликса Чисекеди и двое россиян. В результате крушения самолета никто не выжил, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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