Посольство РФ выясняет, был ли бизнесмен Пригожин на борту самолета, разбившегося в Конго

Дипломаты посольства России в Демократической Республике Конго (ДКР) пытаются выяснить, находился ли на борту самолета Ан-72, разбившегося в ДКР, российский бизнесмен Евгений Пригожин. По словам пресс-атташе посольства России в ДКР Натальи Кононовой, пока официальных данных от конголезских властей нет.
«Поисково-спасательные работы продолжаются. Мы ждем их окончания», — рассказала изданию «Подъем» Наталья Кононова. При этом точно известно, что на борту разбившегося самолета находились два гражданина РФ — военный летчик Владимир Садовничий, раннее осужденный в Таджикистане по обвинению в контрабанде, и Виталий Шумков.
Ранее стало известно, что грузовой военный самолет Ан-72 разбился на востоке ДРК. На борту самолета находились восемь членов экипажа, среди них — сотрудники администрации президента страны Феликса Чисекеди и двое россиян. В результате крушения самолета никто не выжил, пишет телеканал 360.