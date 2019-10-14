Ответственность за стройки в Екатеринбурге возложили на сына замминистра

Исполняющим обязанности председателя комитета по строительству администрации Екатеринбурга стал Алексей Корюков. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.
Корюков стал и. о. руководителя после увольнения прежнего председателя комитета Николая Сметанина. «Корюков исполняет его обязанности как заместитель председателя комитета», — пояснили в мэрии.
Сметанин ушел в отставку по собственному желанию в конце сентября. По одной из версий, это связано с публикацией статистических данных, свидетельствующих об отставании в выполнении планов застройки Екатеринбурга. Другой причиной могло стать нежелание работать с новым руководителем управления капитального строительства Екатеринбурга Игорем Кунгурцевым, назначенным без согласования со Сметаниным.
Алексей Корюков — сын заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области Андрея Корюкова, который ранее работал замглавы администрации Екатеринбурга по экономике и финансам. Ранее «URA.RU» сообщало, что Корюков-младший неофициально считается главным претендентом на пост председателя комитета по строительству.