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07 марта 2018
06 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:24  07 марта 2018 17

Сыну третьего человека мэрии Екатеринбурга дали должность в администрации, потому что «была вакансия»

Брифинг Николая Сметанина по реконструкции станции метро
Сметанин не видит в семейственности ничего плохогоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации Екатеринбурга ответили на вопрос, почему был принят на работу сын высокопоставленного чиновника. Назначение на должность заместителя председателя комитета по строительству Алексея Корюкова вызвало среди сотрудников мэрии неоднозначную реакцию. Дело в том, что Алексей Корюков является сыном Андрея Корюкова, который занимает должность заместителя главы администрации города. В негласной чиновничьей иерархии он является третьим человеком после Александра Якоба и его первого заместителя Алексея Кожемяко, поскольку отвечает за ключевой вопрос — бюджетное финансирование — а к тому же считается лояльным экс-главе аппарата администрации Владимиру Тунгусову.

Председатель комитета по строительству мэрии Екатеринбурга Николай Сметанин объяснил назначение кадровыми перестановками. «Алексей Корюков работал в Управлении капитального строительства (УКС), которое является подчиненной мне организацией. У меня появилась вакансия первого заместителя, поэтому я назначил на это место Корюкова. Произошли кадровые перестановки внутри одной структуры», — объяснил «URA.RU» Николай Сметанин.

Ранее «URA.RU» сообщало, что те, кто давно работает в городской администрации, возмущены этим назначением. По их словам, прежний городской голова Аркадий Чернецкий [мэр Екатеринбурга с 1991 по 2010 годы] был категорически против семейственности и строго следил за тем, чтобы в администрации не работали родственники. «Чернецкий за такое „головы отрывал“, и все знали, что так делать нельзя. После его ухода это сохранялось. Закон в данном случае не столь важен — это элементарные правила приличия», — отмечал в разговоре с «URA.RU» высокопоставленный сотрудник мэрии. По его словам, это правило соблюдалось на протяжении 27 лет и Сметанин впервые за эти годы начал разводить семейственность.

Александр Лукманов
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