В гордуме Челябинска ждут фаворита конкурса на пост мэра

Пока кандидаты в мэры не спешат сдавать документы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы мэра Челябинска

Пять претендентов сдали документы на конкурс по выборам мэра Челябинска к вечеру 14 октября. Фаворита конкурса, врио главы города Наталью Котову в комиссии ожидают лишь в конце недели, сообщили также источники «URA.RU».

«По итогам понедельника подали документы юрист Георгий Невский, начальник юридического отдела ООО „Право и Финансы“ Максим Бакулин, директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов „Березки“ Виталий Евгеньев, независимый эксперт Александр Нечепорук и безработный Евгений Ворончихин», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе городской думы.

Последний, несмотря на статус, хорошо известен чиновникам и депутатам. В апреле активист НОД Ворончихин ворвался на совещание в мэрии и принялся раздавать присутствующим пакетики с сахаром и свои визитки. Выводил его из зала лично замначальника УМВД областного центра Станислав Клопов. Также Ворончихин отметился разгромом штаба Навального и конфликтом с экс-омбудсменом Алексеем Севастьяновым.

«Врио главы Челябинска Наталью Котову ждут в комиссии лишь в последний момент», — добавил также хорошо информированный собеседник агентства. Котова, по настоянию губернатора Алексея Текслера назначенная врио главы города вместо Владимира Елистратова, считается основным претендентом на пост мэра.

Заявки комиссия будет принимать до 21 октября. Индивидуальные собеседования с кандидатами пройдут 12 ноября и будут транслироваться на сайте думы и в соцсетях.