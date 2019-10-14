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Курганские медики объяснили, почему не уходят из тубдиспансера, который закрывают власти

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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От имени правительства с «Альянсом Врачей» общалась замгубернатора Татьяна Менщикова (слева)Фото: Татьяна Андреева

Профсоюзная организация «Альянс Врачей» просит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией в филиале Курганского областного противотуберкулезного диспансера (КОПТД) в поселке Чернавский, который должен приостановить работу 15 октября. Об этом стало известно на пресс-конференции, организованной в Кургане представителями профсоюза, передает корреспондент «URA.RU».

«Никаких документов об изменении трудового договора сотрудники не подписывали», — возмутились представители «Альянса Врачей», выступающие от имени медработников. Организация требует выплатить деньги медработникам за простой в размере 2/3 от среднего заработка. «Учреждение будет работать дальше на основании устава и трудового договора», — также заявили в профсоюзе.

«Условия трудового договора соблюдаются. 2/3 оклада сотрудники получили», — ответила присутствовавшая на пресс-конференции замгубернатора по соцполитике Татьяна Менщикова. По ее словам, всем сотрудникам предложили трудоустроиться в другое отделение, их возят в областной тубдиспансер в Кургане. «Учреждение не закрывается, оно консервируется», — отметила она. В отделении остаются три сторожа. 11 из 43 работников согласились поменять место работы. Сами медработники считают, что при переводе в Курган они потеряют сельский стаж и связанные с ним льготы.

Персонал КОПТД в поселке Чернавском отказался покидать рабочие места после объявления о длительном закрытии больницы на ремонт. Помещения больницы не отапливаются, воды нет.

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