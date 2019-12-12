Экс-глава курганского вуза стал чиновником в другом регионе

Константин Прокофьев получил должность в правительстве Оренбургской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший и. о. ректора Курганского госуниверситета (КГУ) Константин Прокофьев назначен исполняющим обязанности замминистра образования Оренбургской области. Указ об этом подписан главой региона Денисом Паслером.

«Денис Паслер подписал указ о назначении Прокофьева Константина Георгиевича исполняющим обязанности заместителя министра образования Оренбургской области с 12 декабря 2019 года до назначения заместителя министра образования», — говорится в сообщении на официальном портале регионального правительства.

Другие подробности не сообщаются. На сайте министерства образования Оренбургской области информации о Прокофьеве не нашлось. Сам экс-руководитель КГУ отказался от комментариев для «URA.RU». Источники агентства заявляют, что речь в указе идет именно о нем.

Прокофьев исполнял обязанности ректора КГУ с июня 2016 года. Спустя три года, в июне 2019 года, он ушел с этой должности. В 2017 году «Диссернет» обвинил Прокофьева в плагиате при подготовке кандидатской диссертации. До сих пор окончательный вердикт в этом вопросе не вынесен. Сам экс-руководитель крупнейшего курганского вуза перед увольнением обвинил своих подчиненных в коррупционных нарушениях. В апреле Минобрнауки России присвоило Прокофьеву ученое звание доцента, однако в сентябре отменило это решение, так как ученый совет КГУ признал присвоение звания ошибочным.

До того, как стать и. о. ректора КГУ, Прокофьев возглавлял Оренбургский государственный институт менеджмента.