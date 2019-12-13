13 декабря 2019

Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в пятиэтажном доме в Перми

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Из-за пожара в доме 27 человек были эвакуированыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трое взрослых и один ребенок попали в больницу в результате пожара в жилом доме в Перми. Об этом журналистам рассказали в краевом управлении МЧС.

Пожар произошел в пятиэтажном доме по улице Хабаровской в Железнодорожном районе Перми. Горела квартира на четвертом этаже. Подросток 14 лет и трое взрослых людей были госпитализированы. 15 человек эвакуировались из дома самостоятельно, еще 12 вывели на улицу прибывшие на место пожарные.

«В настоящий момент возгорание ликвидировано. Причины произошедшего устанавливаются», — приводит ТАСС сообщение МЧС. Состояние пострадавших неизвестно.

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