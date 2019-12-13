Скабеева посмеялась над словами Зеленского о рукопожатии с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире украинского телевидения рассказал, сколько раз готов пожать руку главе РФ Владимиру Путину за возвращение Крыма. Российская телеведущая Ольга Скабеева над словами украинского лидера посмеялась.
Тема рукопожатий Зеленского с Путиным была затронута в эфире украинского ток-шоу «Право на владу», где украинского лидера спросили, пожал ли он руку российскому президенту на саммите «нормандской четверки». «Да, а как по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно без этого начать диалог? Как можно про что-то договариваться? А главное — не просто на словах, а решать вопросы», — ответил Зеленский.
Украинский лидер уточнил, что сторонам необходимо разговаривать, чтобы закончить войну в Донбассе. Зеленский подчеркнул, что в Киеве действительно заинтересованы в завершении конфликта.
Кроме того, Зеленский отметил, что пожмет еще десять раз руку Владимиру Путину, если стране «вернут оккупированный Донбасс». За возвращение Крыма президент Украины готов обменяться с российским лидером сотней рукопожатий.
В свою очередь, к словам про рукопожатия с юмором отнеслась российская телеведущая Ольга Скабеева. «Сдается мне, это так не работает», — написала она на своей странице в Telegram.