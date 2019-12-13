Вдова покончившего с собой начальника СвЖД Миронова получит сотни миллионов наследства

После смрти Миронова остался большой долг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экс-начальник Свердловской железной дороги найден застреленным

Майя Бутко, вдова покончившего с собой начальника СвЖД Алексея Миронова, 17 декабря получит в наследство имущество покойного, сообщил источник «URA.RU».

Речь идет о деньгах (на счетах Миронова арестованы порядка 300 млн рублей), трех квартирах, земельном участке и помещениях на нем. Как рассказал «URA.RU» один из строителей, «это не дом для проживания, а целый музей: там находятся драгоценности, как в Эрмитаже». Также на территории усадьбы якобы есть цех по производству ликероводочных изделий и павильон с коллекцией автомобилей. Стоимость только участка, по неофициальным, оценкам превышает 500 млн рублей.

Получение прав на наследство произойдет на фоне иска на 164 миллиона рублей в отношении вдовы Алексея Миронова Майи Бутко, ее племянника Григория Калекина и бизнес-партнера экс-главы СвЖД Сергея Петрыкина.

«Часто люди отказываются от наследства, чтобы не принимать на себя долги покойного — человек несет обязательства по долгу в размере принятого наследства. Но здесь государство в любом случае заберет свое, будет Бутко принимать наследство, или нет», — объяснил «URA.RU» юрисконсульт. Редакция «URA.RU» пыталась связаться с Майей Бутко, но ее телефон недоступен.

«URA.RU» уже писало, что 13 декабря будет прекращено уголовное дело в отношении Миронова в связи с его смертью. «Следствие выяснило, что Миронов и его супруга, исходя из данных об их доходах, не могли заработать 144 млн рублей, происхождение денег не подтверждается документами. Еще 20 млн — эквивалент взяток Миронову», — сообщил «URA.RU» источник в следственном органе.

В отношении Миронова расследовалось 11 уголовных дел, которые после его смерти объединили. Миронова обвиняли по статьям «Получение взятки» и «Злоупотребление служебными полномочиями». Миронов находился под домашним арестом, но 10 июня освобожден под залог в пять млн рублей. 17 июня Миронов совершил самоубийство в своем доме на Рублевском шоссе. Он оставил предсмертную записку: «Не хочу быть опозоренным, остаюсь советским человеком, служил на благо России».