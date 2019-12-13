Тоталитаризм, по мнению Олега Кашина, победил Горбачев, а не Ельцин Фото: Анна Майорова © URA.RU

За заслуги в победе над тоталитаризмом необходимо отметить не первого президента РФ Бориса Ельцина, а последнего руководителя СССР Михаила Горбачева. Такое мнение высказал журналист Олег Кашин. Он уверен, что Ельцин Центр, призванный увековечить достижения первого президента России, искажает историю в его пользу.

«Экспозицию про победу над тоталитаризмом нужно строить в другом месте — в будущем Горбачев Центре, в идеале прижизненном», — говорит Кашин в интервью «Комсомольской правде». По его словам, СССР был в годы правления Горбачева чуть ли не самой свободной страной мира. «Выезд из страны — насовсем или просто посмотреть к тому времени был массовым, цензуры не было никакой», — отмечает журналист.

Поклонники Ельцина приписывают ему эти заслуги, чтобы прикрыть «то, чем гордиться нельзя», считает Кашин. К таким событиям он относит расстрел Белого дома в 1993 году, войну в Чечне и «месяцы безвластия» (период, когда первому президенту России делали операцию на сердце, — прим. «URA.RU»).

По мнению журналиста, экспозицию в Ельцин Центре должен сделать кто-нибудь из западных историков или писателей, который бы «посидел над архивами, поговорил со свидетелями и сделал что-нибудь вроде сериала „Чернобыль“ в музейном формате». «У нас на такое никто не способен, у всех эпоха слишком личная», — считает Кашин.

В Ельцин Центре не стали комментировать корреспонденту «URA.RU» мнение Олега Кашина.

Ранее депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил о неуважительном отношении многих россиян к Михаилу Горбачеву. По его мнению, бывший президент СССР «предал Родину» и национальные интересы своей страны. Михаил Горбачев в разговоре с корреспондентом «URA.RU» ответил на это, что считает Жириновского «клоуном», а его высказывания — «смахивающими на фашизм».