В Тюмени уволили главу музея, замешанную в скандале с выносом картин

Наталье Хвостанцевой после скандала не удалось задержаться на новом месте работы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени уволили главу Археологического музея — заповедника на озере Андреевском Наталью Хвостанцеву. Об этом «URA.RU» на условиях анонимности рассказал собеседник, знакомый с ситуацией. В 2015 Хвостанцева вместе с экс-директором регионального департамента культуры Юлией Шакурской стала участницей скандала с выносом картин из музея ИЗО.

«Хвостанцеву убрали быстро, за один день. Она даже не отрабатывала две недели. Видимо, что-то не поделила с гендиректором Тюменского музейно-просветительского объединения (куда входит Археологический музей — прим. ред.) Светланой Сидоровой», — рассказал собеседник агентству. Получить оперативный комментарий в музейном объединении не удалось — там корреспондента попросили направить официальный запрос.

В 2015 году Наталья Хвостанцева работала директором Музейного комплекса им. И. Я. Словцова. Чиновница в компании с Шакурской вынесла несколько полотен тюменского художника Юрия Рыбьякова. Одну из картин экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев подарил своему коллеге с Ямала Дмитрию Кобылкину. Об этой ситуации в своей передаче рассказал шоумен Иван Ургант. В результате скандала обе фигурантки скандала были уволены со своих должностей.