Самоубийство начальника СвЖД Миронова поставило точку в его уголовном деле

Уголовное преследование умершего Миронова прекращено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экс-начальник Свердловской железной дороги найден застреленным

В Уральском СУ на транспорте прекращено уголовное дело в отношении покончившего с собой начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Причина — смерть подследственного.

«В связи со смертью бывшего начальника Свердловской железной дороги и получением от его близких родственников согласия на прекращение уголовного дела, уголовное преследование и дело в отношении него прекращено по нереабилитирующему основанию», — сообщила «URA.RU» Наталья Шандровская, старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СКР.

Ранее «URA.RU» писало, что в отношении Миронова возбудили 11 уголовных дел, которые после его смерти объединили. Миронова обвиняли по статьям «Получение взятки» и «Злоупотребление служебными полномочиями». Миронов был под домашним арестом, но 10 июня его освободили от ареста под залог в пять млн рублей. 17 июня Миронов совершил самоубийство в своем доме на Рублевском шоссе. Он оставил предсмертную записку: «Не хочу быть опозоренным, остаюсь советским человеком, служил на благо России».

Между тем иск на 164 миллиона рублей подготовлен в отношении вдовы Алексея Миронова Майи Бутко, ее племянника Григория Калекина и бизнес-партнера экс-главы СвЖД Сергея Петрыкина. Речь идет о деньгах Миронова, происхождение которых не имеет документального объяснения, а также сумме взятки. 17 декабря Майя Бутко вступает в права наследования. Она станет собственницей двух квартир в Москве, квартиры в Сочи, усадьбы на Рублевском шоссе стоимостью свыше 500 млн рублей. Кроме того, на счетах Миронова арестованы порядка 300 млн рублей.